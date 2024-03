Mai visto | Mario inciampa sulla prova finale E scoppia il caos

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di giovedì 21 marzo 2024) La ruota della fortuna gira, si dice. Ma non è il turno di. A L'Eredità, il programma che tiene incollati alla tv tutti gli amanti dei giochi e dei quiz, il campione è arrivato alla fasedella ghigliottina ma ha dovuto fare i conti con un insieme di parole che avrebbero tratto in inganno molti. I termini attraverso cui arrivare alla soluzione erano "venire, alto, mano, capelli e quattro". Il concorrente, dopo la concessa pausa di riflessione, ha proposto il verbo "prendere". La parola corretta era "mani" (cioè uno degli indizi ma al plurale". La rabbia di chi ha seguito la puntata in diretta è stata riversata sui social network. "Boh comunque la vedo una cosa un po' scorretta utilizzare il plurale di una parola che c'è già cioè uno pensa che sia troppo ovvia e non la scrive", ha scritto qualcuno arrabbiato. "Ma si può mai ...