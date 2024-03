Mahmood | “Abbiamo bisogno di più dialogo e la scuola ha un ruolo fondamentale | anche per aiutarci a trovare un linguaggio moderno”

Non c’è nulla di più desiderabile di qualcosa che c’è ma ( ancora ) non si vede. La tuta gold di Mahmood è una di queste. Dai messaggi sui materassi apparsi per le città fino al palco supersonico ... (gqitalia)

Proprio mentre volgeva al termine la serata delle cover del Festival di Sanremo 2024, sui social a Sorpresa iniziavano a circolare alcune brevi clip di Mahmood in intimo intento a regalare ... (biccy)

Un altro videoclip girato a Genova: "In Italia 2024" di Fabri Fibra con Emma Marrone e Baby Gang - Si riconoscono l'area della Fiera, l'Acquario, il Porto Antico, alcuni scorci del centro storico, via Gramsci, la città vista dal mare e così via ...genovatoday

Mahmood: «È importante essere liberi e rispettare gli altri. La scuola ha un ruolo fondamentale» - Il cantante:«Credo che oggi si debba dare più spazio ai giovani e alla scuola come luogo per crescere, integrarsi e migliorarsi» ...corriere

Nuova fiamma per Marco Mengoni Avvistato con un ragazzo in scooter, di chi si tratta - Lorenzo Casizzone è il ragazzo avvistato con Marco Mengoni. E’ uno studente di Ingegneria nautica e Yacht Design presso l’Università di Genova con sede a La Spezia. Ha una laurea in Ingegneria Navale ...tag24