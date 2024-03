Mafia | sequestro da oltre 19 milioni a Marcello Dell’Utri

Leggi tutta la notizia su lanotiziagiornale

(Di giovedì 21 marzo 2024) Unda circa 19di euro per. A disporre il provvedimento è stato il gip di Firenze su richiesta della procura distrettuale anti. L’accusa ritiene che, essendo stato condannato per concorso esterno in associazione di tipo mafioso, avrebbe dovuto comunicare le variazioni del reddito per un ammontare totale di42e mezzo di euro. Operazione che, però, non ha mai fatto, portando così alpreventivo stabilito dal gip. L’ex senatore di Forza Italia avrebbe quindi violato la normativa anti, ricordiamo, è condannato definitivamente per concorso in associazione mafiosa e ha l’obbligo di comunicare le sue variazioni ...