(Di giovedì 21 marzo 2024) (Adnkronos) – "La 'Giornata nazionale della memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime delle mafie', ci rammenta che laalle mafie èdi tutti coloro che amano lae intendono renderne migliore il futuro". Così il Presidente della, Sergio. "Nata nella società civile, cresciuta grazie ai valori di cui L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Maire, Bernini: “Scelte strategiche stanno confermando la loro validità” Nasce Authentica, terzo gruppo a capitale privato italiano ristorazione collettiva Sanremo 2025, Sgarbi promuove Morgan: “Sarebbe perfetto come direttore artistico” Inchiesta Perugia, audizione Melillo e Cantone giovedì al ...

Mafia, Mattarella: “Non voltarsi dall’altra parte” - Le parole del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione della Giornata nazionale della memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime ...lapresse

Mattarella al 'Punto Luce delle Arti' di Save The Children di Ostia - A favore dei progetti in aiuti dei bambini e giovani con maggiore disagio familiare ed economico. Ieri l'accordo tra l'organizzazione e la Lega Navale italiana per le attività in mare in diversi centr ...rainews

Mafia, Mattarella: "Lotta è compito e dovere di chi ama la Repubblica" - Il premier: 'Ricordo vittime sia faro che ci guida'. 'Lotta è compito e dovere di chi ama la Repubblica', ha detto il presidente della Repubblica ...adnkronos