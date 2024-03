Maddaloni svela i suoi guadagni mensili | “Ho fatto il GF per soldi”

Leggi tutta la notizia su biccy

(Di giovedì 21 marzo 2024) Nei mesi che è rimasto nella casa del Grande Fratello, Marcoha più volte ammesso di essere al Grande Fratello “per la sua famiglia” e perché lo vedeva “come un lavoro”. Per fortuna il campione non è tra quelli che dicono di fare i reality “per ritrovare sé stessi”, “per fare un percorso interiore” o “per riscoprirsi”. Perché è palese che al GF/GF Vip ci si vada per un rilancio di carriera, pero per farsi conoscere, mentre per tutto il resto ci sono gli analisti. In una nuova intervista rilasciata al settimanale Chi,ha rivelato che prima di fare L’Isola dei Famosi prendeva 1400€ di stipendio. Con iguadagnati in televisione Marco ha investito nell’immobiliare e adesso se la cava bene. La doccia di Marcoha già parecchi fan… #GrandeFratello ...