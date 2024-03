Macron spinge sui bond della difesa No di Berlino e frugali | Italia decisiva

(Di giovedì 21 marzo 2024) Parigi incassa il sì dell'Estonia. La Germania guida il fronte del no insieme ai Paesi. L'potrebbe essereper stabilire l'emissione di obbligazioni comuni per le armi Segui su affarni.it

Parigi incassa il sì dell'Estonia. La Germania guida il fronte del no insieme ai Paesi frugali . l'Italia potrebbe essere decisiva per stabilire l'emissione di obbligazioni comuni per le armi Segui su ... (affaritaliani)

Macron spinge per i bond della difesa Ue. Svolta radicale: economia di guerra - Parigi incassa il sì dell'Estonia. La Germania guida il fronte del no insieme ai Paesi frugali. L'Italia potrebbe essere decisiva per stabilire ...affaritaliani

E se poi l’Ucraina dovesse finire per collassare - Le forze armate servono per affrontare la guerra se e quando si verificasse. Meloni deve adeguare le forze armate ai nuovi rischi ...italiaoggi

Ucraina, Caracciolo: "Meloni al Senato In 2 anni sono state raccontate un sacco di balle" - “Meloni dice che la strategia occidentale nella guerra in Ucraina sta funzionando Vorrei capire quale sia questa strategia, perché nessuno ce l’ha spiegata, se non quella per cui bisogna respingere l ...ilfattoquotidiano