Macron mostra i muscoli contro Putin anche al sacco da boxe | come il pugile francese Jo Gonzales | sconfitto dal sovietico Boris Lagutin

"La pace non si fa nemmeno ipotizzando interventi militari per i pruriti muscolari di uno che di solito , invero, si dimostra piuttosto femmineo, e capite di chi parlo...". Sono parole del Senato re ... (ilfoglio)

"La pace non si fa alzando la bandiera bianca anche se lo dice un Papa, io ricordo un altro Papa invece che diceva la patria si difende in tutti i modi e anche imbracciando i fucili. Questo è un ... (ilgiornaleditalia)

Macron come Rocky, presidente in palestra con i guantoni - Hanno suscitato reazioni diverse le immagini di Emmanuel Macron in versione pugile, maglietta e guantoni, con il volto contratto per lo sforzo mentre si allena colpendo il sacco: su Instagram, dove la ...adnkronos

Macron a Putin: tregua Olimpica o Armée Française. L’analisi di D’Anna - L’Europa continua a sostenere l’Ucraina, ma é divisa sul come. Inviando soldati, come sostiene Macron, o soltanto armi Dopo lo scetticismo iniziale la tesi francese viene suscita interesse, anche da ...formiche

Macron con i guantoni da boxe, le immagini dividono la Francia: “È un messaggio per Putin” - Il Presidente era stato qualche ora prima a Marsiglia, una visita a sorpresa per sfidare i narcotrafficanti che ormai si comportano da padroni nella seconda città di Francia. Ma il capo di Stato con i ...repubblica