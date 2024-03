Macron come Rocky | presidente in palestra con i guantoni

Leggi tutta la notizia su periodicodaily

(Di giovedì 21 marzo 2024) (Adnkronos) – Hanno suscitato reazioni diverse le immagini di Emmanuelin versione pugile, maglietta e, con il volto contratto per lo sforzo mentre si allena colpendo il sacco : su Instagram, dove la fotografa ufficiale delfrancese, Soazig de la Moissonnie?re, ha postato le immagini in bianco e nero, non sono mancati