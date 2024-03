Macron a Putin | tregua Olimpica o Armée Française L’analisi di D’Anna

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di giovedì 21 marzo 2024) Allons enfant en Ucraine? Soldati francesi schierati in Donbass contro gli invasori russi? Superata la sorpresa iniziale per l’affermazione del Presidente francese, i vertici militari americani, inglesi e della Nato si sono interrogati sulla ratio delle parole di. Dopo i ripetuti tentativi di mediazione con, prima e dopo l’invasione dell’Ucraina, dall’inizio del 2024é diventato il capo di Stato europeo più determinato e interventista nei confronti di Mosca. Atteggiamento tipico di chi scopre qualcosa di estremamente grave che lo induce a reagire. Cosa ha scoperto l’intelligence francese che oltre a disporre di sofisticati sistemi di rilevamento satellitare ha spesso infiltrato gli apparati del Cremlino? A Washington, Londra e allo Shape di Bruxelles, il quartier generale della Nato, non forniscono risposte ma ...