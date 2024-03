“Ma cosa gli hanno scritto” Grande Fratello | messaggio aereo per Sergio | poi la scoperta pazzesca

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di giovedì 21 marzo 2024) Alla viglia della semifinale, in onda giovedì 21 marzo su Canale 5, gli inquilini della casa deliniziato la giornata con una serie di messaggi da parte dei loro fa. Beatrice, Simona, Perla, Greta, Alessio esono i destinatari. Il primoè perD’Ottavi, che ha ricevuto il buongiorno dei fan con uno striscione ben preciso: “SEI ECCEZIONE ED ESSENZA SD8 NOI CON TE”.è rimasto senza parole e ha mostrato tutta la sua gioia ballando in giardino e, abbracciato dai sui compagni d’avventura, urla il suo più sentito “Grazie” ai suoi fan che glivoluto inviare il più sincero sostegno a un passo dalla finale del, che andrà in onda lunedì 25 ...