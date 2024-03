M5S | Saiello | “Inceneritore di Acerra | De Luca cambia idea grazie al M5S”

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di giovedì 21 marzo 2024) Tempo di lettura: < 1 minuto“Di tutti i risultati ottenuti in questi anni in Consiglio Regionale, lo stop alla quarta linea dell’diè quello che più ci rende orgogliosi”. – dichiara il consigliere regionale del Movimento 5 Stelle Gennaro. “all’instancabile impegno della comunitàna e delle associazioni siamo riusciti a vincere una battaglia fondamentale per la tutela del diritto alla salute. Siamo stati l’unica forza politica che nell’assestamento e variazione di Bilancio ha votato contro il finanziamento di 27 milioni di euro per la quarta linea e abbiamo presentato interrogazioni, question time e una mozione discussa in Consiglio regionale dove chiedevamo un impegno chiaro a non procedere con la realizzazione del quarto bruciatore e ad istituire un tavolo ...