Lupi e cinghiali lottano sulla Bolognese

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 21 marzo 2024) Firenze, 21 marzo 2024 – All’alba di oggi, 21 marzo,via, all’altezza di Montorsoli, un lupo e un cinghiale sono stati immortalati in un momento di caccia. La notizia è riportata dal “Filo del Mugello”: nel video, girato da Jacopo Zazzeri che in sella al suo scooter si stava dirigendo verso Firenze, un lupo cattura un cinghiale e poi ancora un cinghiale che fugge dal lupo. “Stamani alle 4.50 – racconta Jacopo – stavo andando al lavoro, in direzione Firenze. Dopo Pratolino, all’altezza del bivio con la strada che scende dall’ex sanatorio Banti, ho visto attraversare un lupo che stava trascinando un cinghiale. Poi l’animale è sparito nel bosco, sempre trascinando con la bocca il cinghiale”. “Un attimo dopo – continua – un cinghiale ferito (non sappiamo se sia proprio quello che era stato catturato o un altro ndr) è uscito da quel ...