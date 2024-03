Lunghe attese per i passaporti | arriva il nuovo servizio di Poste Italiane

(Di giovedì 21 marzo 2024) Dal 2020, dopo il primo lockdown, i servizi di prenotazione, ritiro e rinnovoin Italia hanno subito un grosso rallentamento. Al punto che i ritardi e lesono diventate un grosso problema nazionale. Da questo aprile saranno pienamente operativi i servizi di richiesta e rinnovo anche negli uffici di. Ilfa parte del Progetto Polis, partito a marzo e inizialmente riservato ai comuni con meno di 15mila abitanti. Come funziona.Leggi anche: Pensioni, ad aprile 2024 nessuna bella sorpresa IldelleDa aprile, ildi prenotazione, ritiro e rinnovo del passaporto saranno disponili negli uffici postali anche per i Comuni con più di 15 mila abitanti. La novità è stata introdotta con una ...

In provincia di Arezzo visite e prestazioni diagnostiche urgenti sono garantite nei tempi al 100% mentre per quelle differibili le liste di attesa lievitano: c’è da aspettare in genere 149 ... (lanazione)

BEA CHIERI | PlayOff Serie C - Una Gara 1 al cardiopalma va al Cus - BEA torna al PalaGialdo per la Gara 2 della serie playoff con il CUS Torino. I Leopardi saranno impegnati per la partita decisiva per le sorti della stagione domenica 24 marzo alle 18:30. CUS: Conti ...tuttosport

La lunga contesa per decretare il miglior museo egizio del mondo - Giza, Torino, Londra e Parigi si sfidano a suon di inaugurazioni, festeggiamenti e tentativi di rimpatriare reperti millenari.esquire

‘L’Ultima Poesia’, finalmente il feat tra Geolier e Ultimo - Il 22 marzo esce 'L'Ultima Poesia', attesa collaborazione tra Geolier e Ultimo. Per la prima volta il cantautore canta in napoletano.funweek