Luna Rossa | come funziona la barca volante per la Coppa America 2024

(Di giovedì 21 marzo 2024) Barche velocissime e addirittura volanti. In oltre 175 anni di storia, l''s Cup ha cambiato più volte pelle, seguendo quella che è stata l'evoluzione della vela e delle tecnologie a essa collegate, raggiungendo un livello tale da aver portato le imzioni a volare letteralmente sull'acqua, cosa chedovrà essere in grado di fare meglio degli altri se vorrà giocarsi al meglio le sue chance, conquistare la Louis Vuitton Cup e andare a sfidare Team New Zeland per la Vecchia Brocca. I nuovi monoscafi foiling AC75 infatti sono in grado si sollevarsi e di navigare fuori dall'acqua proprio per ridurre l'attrito e la resistenza con quest'ultima, mostrando un potenziale di velocità notevole: oltre 50 nodi, praticamente 100 km/h. Un valore enorme se si considera che soltanto nel 2007, l'ultima edizione della ...