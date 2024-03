L' ultimo saluto ad Aneta | la donna uccisa dal marito nel Salento Il vescovo | «L' amore è dono e mai possesso»

La Fiorentina e il calcio vivono ore tristi per la scomparsa di Joe Barone , l’ex DG della Fiorentina morto ieri all’età di 57 anni. Il suo feretro si trova al Viola Park per l’ultimo saluto della ... (inter-news)

2024-03-20 23:13:19 Prendiamo con le pinze l’ultima notizia di Tuttosport: È il giorno più triste per la Fiorentina e il mondo del calcio. In migliaia si sono raccolti al Viola Park per l’ultimo ... (justcalcio)

PASQUAL, Squadra si compatti come fatto per Davide - L’ex terzino destro e capitano della Fiorentina Manuel Pasqual, ieri presente alla camera ardente di Barone, ha parlato della scomparsa improvvisa del direttore generale viola. Ecco le ...firenzeviola

Sinner torna in campo a Miami, 'sono cresciuto' - Ma soprattutto il tennis: Jannik Sinner non si lascia distrarre nè dalla notorietà, nè dagli incontri ravvicinati di un certo tipo. Domani sul campo in cemento di Miami torna in campo per dare ...ansa

In tantissimi per l’ultimo saluto ad Ottavio Battisti, presidente provinciale ANPC Rieti - In tantissimi nel pomeriggio del 21 marzo hanno partecipato a Poggio Bustone alle esequie di Ottavio Battisti, presidente provinciale Associazione Nazionale Partigiani Cristiani di Rieti, scomparso al ...rietinvetrina