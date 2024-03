L’Ue studia la Difesa comune | “la Russia prepara la guerra contro la Nato” E si ipotizza un piano per “preparare i civili”

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 21 marzo 2024) Roma, 21 marzo 2024 – I leader dei 27 cercano accordi sulle armi all’Ucraina. Il cancelliere tedesco Olaf Scholz, dopo i tentennamenti sull’invio di missili a lungo raggio, chiarisce: “Putin sbaglia se pensa che non sosterremo l'Ucraina”. A Bruxelles si ragione su come potenziare l’industria bellica. E su come farlo rapidamente, perché il tempo stringe. "Nella bozza del documento con cui si dovrebbe chiudere il Consiglio europeo che prende il via oggi, spunta addirittura un programma d’emergenza proprio in caso di attacco bellico”, scriveva questa mattina Repubblica in un articolo intitolato ‘lancia l’allarme: Pericolo di, prepariamo i’. (FILES) A Ukrainian serviceman climbs onto a new armoured vehicle during a handing over ceremony of military equipment by the President Poroshenko to the Ukrainian forces near ...