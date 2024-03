L' UE sragiona e parla di conflitto mondiale | mentre la Russia dorme su sette cuscini sulle note di Pupo

Leggi tutta la notizia su ilgiornaleditalia

(Di giovedì 21 marzo 2024) In contraddizione con il nichilismo soporifero e imperante a cui ci hanno abituati dalla caduta del muro di Berlino, i politici europei hanno riscoperto, o almeno fingono di avere riscoperto un'amore spassionato per la democrazia. E se fino a qualche anno fa non erano in pochi i piccoli leader europ