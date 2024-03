L’Ue al gran ballo degli asset russi In arrivo il primo sì

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di giovedì 21 marzo 2024) I capi di governo sono atterrati a Bruxelles poco dopo le 11, per varcare la soglia di palazzo Justus Lipsius intorno alle 11.30. E che si tratti di uno dei Consigli europei più delicatiultimi mesi, lo dimostra il piatto forte servito sul tavolo dei leader: lo sblocco e la monetizzazione immediata di 3 miliardi di profitti generati da 210 miliardi didetenuti presso la finanziaria belga Euroclear. La proposta su cui in queste ore si stanno confrontando i Paesi membri (servirà l’ok di tutti e 27, altrimenti niente da fare) è stata elaborata dall’Alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza Josep Borrell, che con la sua squadra ha studiato la strategia legale per evitare ritorsioni e convincere il Consiglio europeo. In caso di un via libera, i primi pagamenti a Kyiv potrebbero ...