Luciano Spalletti | ricomincio da tre | la mossa con cui il Ct stravolge l' Italia

(Di giovedì 21 marzo 2024) L'ricomincia dalla difesa a tre. Sacrilegio! Si torna al contropiedeno? Alla difesa in trincea e palla in su, sperando che l'attaccante che non abbiamo ce la mandi buona? Chi lo pensa confonde il sistema con i concetti, il mezzo con il fine.non è un integralista dei moduli, non ne ha uno preferito, non adatta i giocatori ai suoi gusti ma fa l'esatto contrario. In carriera lo ha ampiamente dimostrato vincendo lo scudetto a Napoli con il 4-3-3 ma schierando la prima Roma e l'Inter con il 4-2-3-1 e portando la seconda Roma al record di punti con il 3-4-2-1 con Salah e Nainggolan dietro a Dzeko, un'ala (Chiesa) e una mezzala offensiva (Pellegrini) dietro a un centravanti di manovra (Raspadori). Eccolo qui, il modulo per la nuova. Tre dietro, due esterni, due in ...