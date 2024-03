Lotto | SuperEnalotto e 10eLotto | estrazioni e numeri vincenti di oggi giovedì 21 marzo 2024

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 21 marzo 2024) Milano, 21– C’è attesa per l’estrazione di questa sera, concorso numero 44, deidel Superena. Il jackpot a disposizione per la sestina vincente è salito a 77,9 milioni di euro visto che l’ultimo “6” risale al novembre 2023 quando, con una schedina giocata a Rovigo, un fortunato giocatore si portò a casa un tesoretto di oltre 85 milioni. Seguite con noi l’estrazione deiin diretta. Notizia in aggiornamento SuperEnaestratti: Numero Jolly: Numero SuperStar: Le quote Punti 6: Punti 5+1: Punti 5: Punti 4: Punti 3: punti 2:BARI CAGLIARI FIRENZE GENOVA MILANO NAPOLI PALERMO ROMA TORINO VENEZIA NAZIONALE 10eNUMERO ORO: DOPPIO ORO: