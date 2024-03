Lost | il cofanetto dell' intera serie in Blu-Ray in sconto a un prezzo imbattibile su Amazon

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di giovedì 21 marzo 2024) Ilche raccoglie l'che ha appassionato milioni di spettatori è in offerta suPochetelevisive sono state in grado di segnare una generazione. Pensiamo a Twin Peaks o a X-Files per gli anni '90, ma se ci spostiamo agli anni Duemila, nessuna ha avuto lo stesso impatto di. Adesso, l'stagione è raccolta in un sontuosocon tutte le puntate in alta definizione su 36 dischi Blu-Ray che oggi è disponibile in offerta su. Sul sito, nel momento in cui stiamo scrivendo l'articoloCompleta è disponibile a 96,14€, con unodel 8% sulconsigliato (104€). Se interessati al recupero, o anche ...