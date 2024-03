Lorenzo è sicuro | Marquez-Pecco coppia del 2025

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 21 marzo 2024) Corre veloce, velocissimo, il mercato piloti della MotoGp. E se poi a renderlo più elettrizzante ci si mette anche uno come Jorge, di professione campione del Mondo e (oggi) voce di Dazn Spagna, l’argomento è destinato a far discutere. Proprio, fra l’altro, sull’argomento più scoppiettante: il futuro di. "Marc nelpotrebbe essere al fianco di Bagnaia in Ducati", il messaggio – tutt’altro che criptato – che Jorge ha lanciato in un’intervista a Mundo Deportivo. Ed è chiaro che la previsione diè da segnare sul blocchetto degli appunti, visto che la Desmo che oggi è nella mani di Bastianini, è la moto su cui girerà buona parte del mercato dei piloti. Tre le soluzioni sul piatto: la conferma di Enea, la promozione di Martin (dal team Pramac) e appunto il grande ...