Lombardo scettico | «Cosa fa Zhang in Cina? Oaktree | un’ipotesi»

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di giovedì 21 marzo 2024) L’Inter andrà in mano a? Secondo le ultime indiscrezioni lanciate dal Corriere dello Sport, il gruppo non sembra molto convinto di rifinanziare il prestito ae dunque lo scenario futuro appare incerto. Il giornalista Marco, intervenuto a Sportitalia, si pone un’altra domanda IPOTESI – L’Inter potrebbe passare nelle mani dise, come sostiene il Corriere dello Sport, non concederà un nuovo prestito a Steven. Marcoha un’idea in testa: «Su questa vicenda si parla e si legge tanto ma si sa poco, secondo me se fosse come ha riportato oggi il Corriere dello Sport è più probabile cheabbia già un compratore, anche perché il lavoro fatto negli ultimi anni dalla squadra e dalla dirigenza porta a un’eventuale interesse di ...