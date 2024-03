Lombardia | Pizzighini | “Il dramma delle famiglie con disabili al centro dell’agenda M5S”

Leggi tutta la notizia su lanotiziagiornale

(Di giovedì 21 marzo 2024) “Quello dellatà sarà uno dei temi che affronterò nel mio intervento all’assemblea regionale del Movimento 5 stelle di sabato prossimo. Ovviamente saremo presenti in piazzaalle 11 a fiancoassociazioni che protestano contro i tagli dei sussidi ai caregivers e ci piacerebbe che ci fosse anche Giuseppe Conte. Eventualità che non escludo se i tempi coincidono”. Paolaè la consigliera regionale del M5S che sta seguendo più da vicino la questione dei fondi destinati alle persone contà. Anche lei sarà alla kermesse del Movimento di sabato prossimo a Sesto. Tutto nasce dalla famosa delibera di giunta di dicembre scorso… La delibera è la conferma di quanto sbagliate fossero le scelte intraprese dal Governo e Regione, in materia di ...