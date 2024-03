Lombardia | 440 miliardi di PIL

(Di giovedì 21 marzo 2024) Con i suoi 440 mld di PIL laè una vera e propria locomotiva europea” Classifica PIL Stati e Regioni Europei:18esima, di poco dietro all’Austria. CNAa Bruxelles: “Europa sia più vicina alle Regioni. Nella capitale europea CNAha portato sul Tavolo Competitività di Regionediversi temi cari alle micro e piccole imprese tra cui il miglioramento delle condizioni di accesso al credito, l’inclusione in politiche industriali inserite in filiere europee e la neutralità tecnologica CNAha preso parte al Tavolo Competitività di Regioneconvocato presso la sede di Regionea Bruxelles. A coordinare i lavori, è stato l’Assessore allo Sviluppo Economico di Regione, Guido ...

Via Balicco, nuova stazione I residenti perdono in tribunale, esproprio legittimo - A maggio 2023 è stato presentato il progetto per il terminal e, contestualmente, è stata avviata la procedura di esproprio. Un milione e mezzo d'intervento su un'area che si estende per 4.267 metri ...leccotoday

Covid, le cicatrici del 18 marzo sbiadite dalla mancanza di una riconciliazione - C'è un bisogno collettivo di voltare pagina, più per sfiducia che per fame di futuro. A Bergamo si sentiva il bisogno di qualcosa di più della solidarietà ...bergamo.corriere

La follia degli Oblivion al Teatro Lirico di Milano - Dopo il grande successo registrato lo scorso anno, gli Oblivion tornano al Teatro Lirico Giorgio Gaber di Milano, dal 20 al 24 marzo, con Tuttorial, un nuovo spettacolo, fra teatro e musica, ...ansa