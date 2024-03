“Lol | Chi ride è fuori” | l’anteprima a Roma con una novità Matano | “Ci auguriamo per il futuro che…” E Fedez ironizza | “Che mi levi dai cog**oni”

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 21 marzo 2024) C’era grande attesa per l’arrivo di, co-conduttore con Frankdella quarta stagione di “LOL: Chi”, al via dal primo aprile con i primi quattro episodi, seguiti dagli ultimi due dall’8 aprile su Prime Video, aldel programma tv. Presente anche il cast formato da Diego Abatantuono, Edoardo Ferrario, Angela Finocchiaro, Maurizio Lastrico, Aurora Leone, Lucia Ocone, Giorgio Panariello, Claudio Santamaria, Rocco Tanica e il vincitore di “LOL Talent Show: Chi fare è dentro”, Loris Fabiani.è arrivato per ultimo sul red carpet al The Space Cinema Moderno di, a causa del ritardo del treno da Milano. I concorrenti di “LOL: Chi” si sfideranno a rimanere seri per ...