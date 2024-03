Lol 4 | quando esce | cast e cosa farà Fedez

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di giovedì 21 marzo 2024) Grandissima attesa per la quarta stagione di Lol che, come le precedenti, vedrà una serie di comici pronti a darsi battaglia per non ridere e farsi ridere. In questa quarta stagione gli spettatori potranno godersi alcune novità. Eccosappiamo. “LOL: chi ride è fuori 4”, le novità della quarta stagione Battute, sketch, momenti esilaranti e un’unica, anche se tutt’altro che semplice, regola: far ridere gli altri, ma concentrarsi per non ridere. È questo il punto fermo di Lol, serie tv di Prime Video che da ormai 3 stagioni fa compagnia agli spettatori amanti della comicità e delle risate spesso no sense. Anche per questa quarta stagione, il format sarà pressoché lo stesso: 10 comici chiusi in uno studio che, con tutti i mezzi possibili, si sfideranno fino all’ultima risata per arrivare a vincere un premio finale di 100.000 euro da devolvere a un ente benefico scelto ...