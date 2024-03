Logistica green La vera frontiera per lo sviluppo

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 21 marzo 2024) di Egidio Scalasempre più strategica per il sistema Paese. La pandemia ha accelerato un processo irreversibile che adesso vira sempre più sul tracciato della sostenibilità. Ne è convinto Andrea Corsini, Assessore Infrastrutture, Trasporti, Turismo, Commercio Regione Emilia-Romagna che, nella giornata di oggi, sarà presente all’incontro bolognese del ciclo ’QN Distretti’ dal titolo ’Innovazione e sostenibilità nel trasporto, packaging e: prospettive e soluzioni per un futuro resiliente’. "L’Emilia-Romagna sta cambiando passo – illustra Corsini –. Stiamo disegnando la mobilità del futuro con investimenti importanti sui nuovi treni, l’elettrificazione di tutte le linee e il raddoppio di quelle strategiche della dorsale Adriatica. Risorse per il trasporto pubblico locale che interessano gli autobus, sempre meno impattanti e con ...