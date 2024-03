L' occhio delle spie sulle cartelle cliniche | Kate e il giallo dei royal dossier

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di giovedì 21 marzo 2024) Saranno state le clamorose gaffefoto taroccate diMiddleton e il misterosue condizioni di salute, ilcontinuo su una possibile sosia e gossip di palazzo che indicano persino una crisi matrimoniale con il futuro re, ma Buckingham Palace ha deciso di aprire una posizione per un assistente alla comunicazione. Lo riporta Sky News Uk. Il compenso offerto per l'incarico è di 25mila e 600 sterline l'anno. La persona assunta lavorerà nell'ufficio della segreteria privata. Secondo l'annuncio i candidati avranno il compito di promuovere «il lavoro, il ruolo, la rilevanza e il valore della famiglia reale presso un pubblico mondiale. La reazione al nostro lavoro è sempre di alto profilo, quindi la reputazione e l'impatto saranno in prima linea in tutto ciò che farai». Le domande dovranno essere presentate ...