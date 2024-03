Lobotka | l’agente | “Secondo ADL si vinceva lo scudetto con qualsiasi tecnico Futuro Stanislav? Profilo appetibile per molti club”

(Di giovedì 21 marzo 2024) Le dichiarazioni di Branislav Jasurek, agente di, sulla scorsa annata calcistica del Napoli e sull’attuale momento. Il centrocampista del Napoli,, ha recentemente ricevuto il prestigioso riconoscimento come migliore calciatore slovacco, un traguardo che suggella la sua eccellente stagione passata. Tuttavia, le parole del suo agente, Branislav Jasurek, hanno suscitato grande interesse nel mondo del calcio italiano, rivelando alcuni dettagli intriganti sul passato e suldel giocatore.Jasurek, il proprietario del Napoli, Aurelio De Laurentiis, avrebbe espresso la convinzione che la squadra azzurra avrebbe potuto conquistare nuovamente loanche con un allenatore diverso da quello in carica: ...

DA TORINO - Juric in partenza, su di lui ci sono Atalanta, Napoli, Fiorentina e Lazio - Ivan Juric sembta ormai destinato a lasciare il Torino. L'avventura del tecnico croato in granata si chiuderà, per sua stessa ammissione, il prossimo 30 giugno qualora il clun non dovesse centrare la ...napolimagazine

Ag. Lobotka: "Calzona meritava la panchina dall’inizio! ADL credeva di rivincere con chiunque..." - Branislav Jarusek, agente di Stanislav Lobotka, ha parlato ai media slovacchi del centrocampista del Napoli, attualmente impegnato in nazionale ...tuttonapoli

Ag. Lobotka: "Sarà profilo appetibile per tanti club! ADL credeva di rivincere con qualsiasi allenatore..." - Branislav Jarusek, agente di Stanislav Lobotka, ha parlato ai media slovacchi del centrocampista del Napoli, attualmente impegnato in nazionale ...tuttonapoli