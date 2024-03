(Di giovedì 21 marzo 2024) La giornalista di lavialibera Natalie Sclippa ci fa sapere che è impossibile sapere chi sia andato a incontrare i ministri e i dirigenti delall’Ambiente dal 2021 a oggi. Come scoperto da lavialibera, “non è stata operata alcuna raccolta dati o informazioni”: i decisori, ossia tutti coloro che dentro il dicastero hanno incontrato i portatori di interessi, non hanno tenuto traccia di chi abbia avanzato richieste, né di quante volte abbiano avuto interlocuzioni e di che tipo. Alla richiesta di accesso civico della giornalista Sclippa Roberta Spada, a capo della segreteria del ministro, aveva risposto sottolineando la sospensione della pubblicazione e l’impossibilità di soddisfare la loro domanda perché “l’ostensione delle informazioni richiederebbe un’attività di elaborazione dei dati” compresi “l’oscuramento dei dati personali”. Strana come risposta visto ...

Lobbysti al ministero. Pichetto Fratin s’è persa l’agenda - Dobbiamo accontentarci delle foto di rito sui social del ministro Pichetto Fratin o dei comunicati stampa che escono dal dicastero.lanotiziagiornale

Scandalo Anas, giudizio immediato per Pileri e Verdini junior - Accolta la richiesta della procura, vanno direttamente a processo i due soci della Inver Tommaso Verdini e Fabio Pileri; e gli imprenditori Antonio Veneziano e Angelo Ciccotto ...editorialedomani

Gli Stati Uniti approvano la legge per vietare TikTok. La Cina avvisa: “Ci saranno ritorsioni” - Colpisce però che il Club for Growth, organizzazione conservatrice di cui Yass è il principale finanziatore, abbia assunto come lobbista per difendere TikTok ... Così un portavoce del ministero degli ...laprovinciapavese.gelocal