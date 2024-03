Lo sviluppo sostenibile del Gruppo Sabaf

Leggi tutta la notizia su lombardiaeconomy

(Di giovedì 21 marzo 2024) Il, multinazionale italiana nel settore della produzione di componenti per elettrodomestici, si impegna nelloL’attività del, una multinazionale italiana attiva nel settore della progettazione e della produzione di componenti per elettrodomestici, con sede a Ospitaletto, in provincia di Brescia è articolata su quattro divisioni: Componenti Gas, Cerniere, Elettronica e Induzione. L’azienda produce, quindi, rubinetti, termostati, cerniere e bruciatori gas e componenti per la cottura a induzione. Costante è l’attenzione all’innovazione, alla sicurezza e alla valorizzazione delle competenze interne con l’obiettivo di associare la crescita delle prestazioni aziendali alla sostenibilità socio-ambientale. Il progetto Induzione Dal 2022 ...