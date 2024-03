(Di giovedì 21 marzo 2024)laper 14 giorni dopo ilin, ma non si placano le criticheil

Un Prof di Porto Torres è stato aggredito da uno studente , che in classe gli ha ripetutamente schiacciato la mano nella porta (notizie.virgilio)

Un fatto grave ed inaudito. Un Professore dell’Istituto Nautico Mario Paglietti di Porto Torres (Sassari) è stato aggredito in classe da uno studente di 17 anni. Dopo aver insultato e minacciato di ... (laprimapagina)

Le visite nei palazzi del potere sono una prassi comune per le scuole. Di tanto in tanto, solitamente le scuole superiori, visitano la Camera, il Senato o il Quirinale. Niente di straordinario. ... (ilgiornaleditalia)

Prof salvata dallo scippo di un ex studente a Montebelluna, premio del Comune per il giovane eroe. Le parole della mamma - MONTEBELLUNA (TREVISO) - Un encomio dal sindaco per il giovane eroe dell'Einaudi. La vicenda dello studente 16enne che, assieme ad alcuni amici più giovani, nei giorni scorsi ...ilgazzettino

Lo studente del gesto della pistola a Giorgia Meloni in Senato verso la sospensione: minacce al suo liceo - Continua a far discutere il gesto dello studente del liceo Righi di Roma che ha simulato di puntare una pistola contro la premier Giorgia Meloni in Senato. Il 17enne va verso la sospensione di 14 ...notizie.virgilio

Premio studente Ilaria Alpi: il dovere di raccontare la verità - Si è svolto giovedi 21 marzo presso il teatro comunale intitolato ad Ilaria Alpi il Premio studentesco dedicato alla giornalista, nostra concittadina, uccisa esattamente trent’anni fa ...ilmessaggero