Lo strano caso degli elettori Afd che si percepiscono centristi

(Di giovedì 21 marzo 2024) Uno studio pubblicato su Die Zeit smonta molte radicate convinzioni sul profilo dell’elettore di Afd e dei partiti nazional-populisti in generale. Da tempo ci siamo infatti abituati a dare per scontato, un po’ ovunque in occidente, che si tratti per la maggior parte di maschi, anziani, di bassa estrazione sociale e scarsa cultura, perlopiù provenienti dalla campagna, dalla provincia, dalle periferie. Convinzioni, perlomeno in Germania, a quanto pare non suffragate dai dati, che disegnano un identikit molto diverso, come quello di Frau Müller (il nome è ovviamente di fantasia): una donna di cinquant’anni con un reddito di 4 mila euro al mese, diploma di maturità, media cultura, che si è sempre interessata di politica. Il dato però più interessante, specialmente ripensando alle grandiose manifestazioni contro il pericolo dell’estrema destra che in questi mesi hanno riempito le città ...