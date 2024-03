Lo stadio portafortuna Biagiotti | Che bei ricordi

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 21 marzo 2024) Il calcio è fatto di storie che si intrecciano, di porte stregate o scorrevoli, di stadi che evocanodi tristezza o di festa. Il Buitoni di Sansepolcro è uno di quelli delle grandi emozioni: è in terra aretina che la Robur ha conquistato la Serie D. Partita decisiva, con la Baldaccio Bruni. Come lo fu, 9 anni fa, nella stessa cornice, quella con il Vivi Altotevere: la Robur era finita in Serie D, doveva vincere, anche allora, per centrare la pronta risalita. Aveva 16 anni l’’eroe’ di quella sfida, Tommaso, senese, tartuchino, tifoso bianconero, portiere. Con Viola infortunato e Fontanelli espulso toccò a lui entrare a freddo e parare il rigore che avrebbe dato il la alla vittoria dei ragazzi di Morgia. "È ovvio che quando ho saputo che la partita-promozione si sarebbe giocata a Sansepolcro – ha detto–, la ...