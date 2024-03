Lo sport si ferma per Joe Barone Giocatori | dirigenti e presidenti Oltre 10mila persone al Viola Park | Ha dato la vita per la sua viola»

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 21 marzo 2024) L’aria tipica del primo giorno di primavera. Una distesa di verde e l’odore inconfondibile dell’erba appena tagliata. Le aiuole deladornate da tulipani bianchi ee quel serpentone composto di(alla fine10.000) che durante la giornata si sono messe in fila davanti alla Cappella di Santa Caterina, dove era adagiato il feretro del direttore generale della Fiorentina. Per tutti Joe. Sui maxischermi le sue immagini sorridenti scorrevano a rotazione. E ieri sono stati tanti quelli che hanno voluto rendergli omaggio. Davanti alla bara sciarpe, bandiere e fiori. Tutto raccolto con cura da Pietro, il figlio primogenito. Non si è mosso fino a sera. Sempre al fianco del padre, a raccogliere carezze, abbracci e strette di mano. Dopo un ...