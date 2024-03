LIVE Sonego-Evans | ATP Miami 2024 in DIRETTA | piove in Florida | azzurro in campo tra 2 match

(Di giovedì 21 marzo 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA17:32 Su tutti i campi il gioco è stato sospeso. Ha smesso dire, vi aggiorneremo quando si riprenderà. 17:27 Ci si ferma di nuovo sul 6-3, 1-4 per Parry su Haddad Maia. Giocatrici non ancora rientrate negli spogliatoi. Sensazione che manchi poco. Il gioco tuttavia non è ancora ufficialmente sospeso. 17:21 Riparte il gioco! 17:13 Gocce di pioggia a, ci si ferma provvisoriamente sui campi. Haddad Maia e Parry sono 3-6, 2-1. Dopodiché ci sarà Nishikori-Ofner e poi toccherà a! Buon pomeriggio amici di OA Sport e benvenuti alladeldi 1° turno del Masters 1000 ditra Lorenzoe Daniel ...

Il LIVE e la DIRETTA testuale di Sonego-Evans , incontro valevole per il primo turno del Masters 1000 di Miami 2024 (cemento outdoor). Entrambi non hanno disputato il loro miglior tennis in questi ... (sportface)

LIVE Sonego-Evans, ATP Miami 2024 in DIRETTA: tabù del britannico da sfatare - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buon pomeriggio amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta LIVE del match di 1° turno del Masters 1000 di Miami tra Lorenzo Sonego e Daniel Evans. Partita che ...oasport

Sonego vs Evans: segui la diretta streaming su Now - Assisti in diretta al match Sonego vs Evans al Masters 1000 di Miami con Now. Abbonati al Pass Sport da 9,99€ al mese.punto-informatico

Diretta Miami Open 2024/ Sonego Evans streaming video tv: esordio per l’azzurro (oggi giovedì 21 marzo) - Diretta Miami Open 2024 Sonego Evans streaming video tv: orario e risultato LIVE dei match che si giocano giovedì 21 marzo nel primo turno del torneo.ilsussidiario