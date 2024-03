LIVE Sonego-Evans 5-1 | ATP Miami 2024 in DIRETTA | show dell’azzurro nel 1° set

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 21 marzo 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA40-15 Non parte lo scambio sulla seconda. Siamo già a set point. 30-15 Concede campo, spinge e produce un altro vincente di dritto! 15-15 Raro errore gratuito di dritto. 15-0 Ace (5°)! 5-1 NON CI CREDO, ANCHE QUESTAAAAAAAAAA. Altro passante pazzesco, come quello sullo 0-15 di puro polso con il dritto, ma stavolta in spaccata!! Cosa sta facendo l’azzurro esattamente! 0-40 SULLA RIGA il recupero alto di, fuori il dritto di. 0-30 ALTRA MAGIA con il passante di polso diagonale in contropiede! 0-15 Lungo il dritto di, investito dalla rispostona di dritto del torinese. 4-1 MERAVIGLIOSO stretto vincente. A quindiciconferma il break appena ottenuto! 40-15 Risposta nei piedi di ...