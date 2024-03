LIVE Settimana Coppi&Bartali | tappa di oggi in DIRETTA | tappa e maglia per l’olandese Bouwman

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 21 marzo 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLADIDEL GIRO DI CATALOGNA DALLE 14.00 15:31 Secondo posto per il belga Matthys, gruppetto inseguitori regolato da Jenno Berckmoes (Lotto Dstny) 13 secondi dal tandem di testa. 15:29 Vince Koendovrebbe anche essere il nuovo leader della classifica generale. ULTIMO CHILOMETRO 15:27 2 km all’arrivo. See Matthys non si fermano, sarà duello per la vittoria di. 15:26 3000 metri all’arrivo ed i due battistrada guadagnano altri 3 secondi. 15:24 Il leader della classifica generale risale diverse posizioni e torna davanti. Siamo intanto arrivati ai -4 cone ...