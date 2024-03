LIVE Settimana Coppi&Bartali | tappa di oggi in DIRETTA | non va via la fuga

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 21 marzo 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLADIDEL GIRO DI CATALOGNA DALLE 14.00 12.57 Il drappello in avanscoperta: Milan Donie (Lotto Dstny Development Team), Alessandro Fancellu (Q36.5 Pro Cycling Team), Alex Martín (Team Polti Kometa),Matteo Scalco (VF Group – Bardiani CSF – Faizanè) e Lorenzo Nespoli (Team MBH Bank Colpack Ballan). 12.53 Si muovono ora cinque corridori. 12.51 I Reverberi hanno in squadra Manuele Tarozzi che attualmente è leader della classifica dei GPM e probabilmente vuole rimpinguare il suo bottino. 12.48 Molto attiva in gruppo è la VF Group – Bardiani CSF – Faizanè. 12.43 Per il momento l’andatura non è troppo alta nel plotone. 12.40 110 chilometri all’arrivo. 12.35 Al momento non sono stati segnalati attacchi in testa al ...