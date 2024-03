LIVE Settimana Coppi&Bartali | tappa di oggi in DIRETTA | attaccanti ripresi a 25 km dall’arrivo

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 21 marzo 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLADIDEL GIRO DI CATALOGNA DALLE 14.00 15:02 Circa 20 i corridori che compongono il gruppo di testa. Ulissi è da solo e dovrà rispondere in prima persona agli attacchi che si susseguiranno da qui all’arrivo. 15:00 Foratura per Hamilton (Team Jayco Alula). L’australiano si ferma nel mezzo di questo penultimo tratto di discesa. 14:59i fuggitivi. Dura pochissimo il tentativo dei sei uomini scattati sullo strappo di Albereto. Sospiro di sollievo per Ulissi. 14:57 Circa una quindicina di secondi di ritardo per il gruppo Ulissi. Il toscano non sembra avere compagni di squadra a disposizione nel drappello degli inseguitori. 14:54 E’ Ulissi in prima persona a scandire il ritmo in testa al gruppo. ...