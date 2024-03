LIVE Pattinaggio artistico | Mondiali 2024 in DIRETTA | si avvicina il momento di Frangipani e Memola

(Di giovedì 21 marzo 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADEL LIBERO DELLE COPPIE AIDIDALLE 23.10 18.28: Ora la pausa per il rifacimento del ghiaccio. A tra poco 18.27. Questa la classifica parziale dopo 16 atleti scesi sul ghiaccio: 1 Donovan CARRILLO MEX 80.19 43.89 36.30 7.14 7.46 7.14 0.00 #3 2 Hyungyeom KIM KOR 74.89 40.17 34.72 6.79 6.86 7.14 0.00 #14 3 Luc ECONOMIDES FRA 74.02 38.65 36.37 7.25 7.39 7.14 1.00 #15 4 Semen DANILIANTS ARM 73.46 41.31 32.15 6.43 6.50 6.32 0.00 #1 5 Davide LEWTON BRAIN MON 71.58 36.86 34.72 6.86 6.93 7.00 0.00 #7 6 Maurizio ZANDRON AUT 69.59 37.39 32.20 6.43 6.39 6.46 0.00 #16 7 Tomas-Llorenc GUARINO SABATE ESP 68.35 35.48 32.87 6.61 6.61 6.46 0.00 #9 8 Jari KESSLER CRO 68.32 34.48 33.84 6.79 6.61 6.86 ...

