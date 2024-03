(Di giovedì 21 marzo 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA23.02: Non senza sorprese hanno scavato un solco davvero profondissimo i padroni di casa Deanna Stellato Dudek-Maxime Deschamps: due pattinatori in totale stato di grazia che, supportati dal calore del pubblico amico, hanno snocciolato le sette difficoltà al meglio delle loro possibilità, venendo premiati oltremodo dalla giuria sia sui GOE che sulle components (cresciute di oltre un punto rispetto all’ultima apparizione). Per loro è arrivato il punteggio più alto della carriera, nonché l’attuale record stagionale in assoluto: 77.48 (42.05, 35.43). 22.59: Una lotta che, è doveroso dirlo, appare aperta più che mai. Dopoci sono infatti altre due coppie vicinissime: Minerva Fabienne Hase-Nikita Volodin, quarti con 72.10 (39.21, 32.89), e i georgiani Anastasiia ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DEL LIBERO DELLE COPPIE AI Mondiali DI Pattinaggio artistico DALLE 23.10 20.01: Avvio terribile: doppio Lutz invece della combinazione ... (oasport)

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DEL LIBERO DELLE COPPIE AI Mondiali DI Pattinaggio artistico DALLE 23.10 20.55: Prestazione solidissima del lettone che porta a casa un ... (oasport)

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DEL LIBERO DELLE COPPIE AI Mondiali DI Pattinaggio artistico DALLE 23.10 22.00: Per il momento è tutto, grazie per averci seguito ma dalle ... (oasport)

Pattinaggio Britschi 5o nel corto - E' una prestazione incoraggiante quella di Lukas Britschgi nel programma corto dei Mondiali di Pattinaggio in corso a Montréal.bluewin.ch

LIVE Pattinaggio artistico, Mondiali 2024 in DIRETTA: l’Italia sogna la medaglia con Conti-Macii - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Programma, Orari, Tv e Streaming Mondiali di Pattinaggio Artistico - Le speranze di medaglia per l'Italia - I convocati dell'Italia - Guignard/Fabbri a caccia ...oasport

LIVE Pattinaggio artistico, Mondiali 2024 in DIRETTA: l’Italia si affida a Frangipani nel corto maschile - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Programma, Orari, Tv e Streaming Mondiali di Pattinaggio Artistico - Le speranze di medaglia per l'Italia - I convocati dell'Italia - Guignard/Fabbri a caccia ...oasport