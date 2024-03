LIVE Pattinaggio artistico | Mondiali 2024 in DIRETTA | l’Italia si affida a Frangipani nel corto maschile

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 1.09: Questa la classifica dopo i primi 4 gruppi: 1 Q Young YOU KOR 67.37 36.54 30.83 7.57 7.82 7.79 0.00 #21 2 Q Amber GLENN USA 64.53 33.18 32.35 8.14 ... (oasport)

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 2.52: La giapponese Kaori Sakamoto totalizza un punteggio di 73.29 (37.71+35.58) che significa quarto posto provvisorio! Anche qui sorpresa in ... (oasport)

LIVE Pattinaggio artistico, Mondiali 2024 in DIRETTA: Conti-Macii terzi dopo il corto! Tra poco il singolo femminile - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DEL CORTO FEMMINILE DEI MONDIALI DI Pattinaggio ARTISTICO DALLE 22.00 20.53: Per il momento è tutto, appuntamento fra poco più di un'ora per i ...oasport

LIVE – Ciclismo, Brugge-De Panne 2024: tutti gli aggiornamenti in DIRETTA - Utilizziamo tecnologie come i cookie per memorizzare e/o accedere alle informazioni del dispositivo. Lo facciamo per migliorare l'esperienza di navigazione e per mostrare annunci personalizzati. Il co ...sportface

LIVE Pattinaggio artistico, Mondiali 2024 in DIRETTA: Joos per stupire nel corto femminile - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Programma, Orari, Tv e Streaming Mondiali di Pattinaggio Artistico - Le speranze di medaglia per l'Italia - I convocati dell'Italia - Guignard/Fabbri a caccia ...oasport