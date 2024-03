LIVE Pattinaggio artistico | Mondiali 2024 in DIRETTA | l’Italia punta su Frangipani e Memola

(Di giovedì 21 marzo 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADEL LIBERO DELLE COPPIE AIDIDALLE 23.10 16.06: Pochi, se non pochissimi, gli avversari in grado di poter contrastare lo statunitense. In stagione c’è riuscito però il francese Adam Siao Him Fa, il primo in Europa a rompere la barriera dei 300 punti, beffando il rivale in occasione della tappa Grand Prix di Angers. 16.03: Dopo aver trionfato alle Finali Grand Prix, Malinin cercherà di conquistare il suo primo oro iridato nella massima categoria, e di stabilire nuovi record. Si prevede che lo statunitense presenterà un layout eccezionale, con almeno otto salti da quattro giri di rotazione distribuiti nei due programmi. Tuttavia, il punto interrogativo rimane sul quadruplo axel, già ...

La giapponese Kaori Sakamoto totalizza un punteggio di 73.29 (37.71+35.58) che significa quarto posto provvisorio!

Programma, Orari, Tv e Streaming Mondiali di Pattinaggio artistico – Le speranze di medaglia per l'Italia – I convocati del l'Italia – Guignard/Fabbri

l'Italia sogna la medaglia con Conti-Macii - Programma, Orari, Tv e Streaming Mondiali di Pattinaggio Artistico - Le speranze di medaglia per l'Italia - I convocati dell'Italia - Guignard/Fabbri

Conti-Macii terzi dopo il corto! Tra poco il singolo femminile

