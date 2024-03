LIVE Pattinaggio artistico | Mondiali 2024 in DIRETTA | Frangipani nelle prime posizioni nonostante una caduta! Attesa per Memola

(Di giovedì 21 marzo 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADEL LIBERO DELLE COPPIE AIDIDALLE 23.10 20.01: Avvio terribile: doppio Lutz invece della combinazione Quadruplo Lutz+Triplo Toeloop, doppio invece di quadruplo Toeloop, atterraggio non perfetto nel Triplo Axel 19.59: Tocca ora al veterano cinese, Boyang Jin, 27 anni, di Harbin ma risiede a Pechino dove si allena in alternanza con Toronto agli ordini di Brian Orser, Tracy Wilson. E’ stato 22mo agli ultimi, nono ai Giochi di Pechino e terzo al Four Continents di quest’anno. Si esibisce su Vienna degli Ultravox, Midge Ure. 19.57: L’azzurro Gabrieletotalizza un punteggio di 82.63 (44.73+38.90) che significa terzo posto al ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Programma, Orari, Tv e Streaming Mondiali di Pattinaggio artistico – Le speranze di medaglia per l’Italia – I convocati del l’Italia – Guignard/Fabbri a ... (oasport)

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DEL LIBERO DELLE COPPIE AI Mondiali DI Pattinaggio artistico DALLE 23.10 16.06: Pochi, se non pochissimi, gli avversari in grado di poter ... (oasport)

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DEL LIBERO DELLE COPPIE AI Mondiali DI Pattinaggio artistico DALLE 23.10 18.28: Ora la pausa per il rifacimento del ghiaccio. A tra ... (oasport)

LIVE Pattinaggio artistico, Mondiali 2024 in DIRETTA: l’Italia sogna la medaglia con Conti-Macii - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Programma, Orari, Tv e Streaming Mondiali di Pattinaggio Artistico - Le speranze di medaglia per l'Italia - I convocati dell'Italia - Guignard/Fabbri a caccia ...oasport

LIVE Pattinaggio artistico, Mondiali 2024 in DIRETTA: Conti-Macii terzi dopo il corto! Tra poco il singolo femminile - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DEL CORTO FEMMINILE DEI MONDIALI DI Pattinaggio ARTISTICO DALLE 22.00 20.53: Per il momento è tutto, appuntamento fra poco più di un'ora per i ...oasport

LIVE – Ciclismo, Brugge-De Panne 2024: tutti gli aggiornamenti in DIRETTA - Utilizziamo tecnologie come i cookie per memorizzare e/o accedere alle informazioni del dispositivo. Lo facciamo per migliorare l'esperienza di navigazione e per mostrare annunci personalizzati. Il co ...sportface