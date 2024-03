(Di giovedì 21 marzo 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno amici di OA Sport e benvenuti allatestuale diin, Chiesa e Pellegrini dietro la punta. La squadra nazionale guidata da Lucianoè pronta a scendere nuovamente in campo. Recentemente, gli azzurri hanno preso il volo verso gli Stati Uniti per disputare due incontri amichevoli, con il primo impegno previsto contro iloggi 21 marzo alle 22:00 (orana), presso lo Chase Stadium di Fort Lauderdale. Questa occasione rappresenta per l’un’importante fase di preparazione in vista dei futuri campionati europei, che avranno inizio il 14 ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Amici ed amiche di OA Sport, buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Norvegia , match valido per il nono incontro del round robin dei Mondiali di ... (oasport)

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Programma, Orari, Tv e Streaming Mondiali di Pattinaggio artistico – Le speranze di medaglia per l’Italia – I convocati del l’Italia – Guignard/Fabbri a ... (oasport)

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici e amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale dell’incontro tra Lube Cucine Civitanova e Itas Trentino, gara di ritorno delle ... (oasport)

LIVE Italia-Venezuela, Amichevole calcio in DIRETTA: Spalletti prova la difesa a 3 - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Italia-Venezuela, Amichevole calcio in DIRETTA, Chiesa e Pellegrini dietro la punta. La ...oasport

Fatboy Slim torna in Italia con due imperdibili LIVE dj set - ROMA - Il leggendario disc jockey, producer e beatmaker britannico Fatboy Slim, conosciuto in tutto il mondo come uno dei massimi esponenti del big beat, sta pe ...webmagazine24

LIVE Italia-Danimarca 8-6, Mondiali curling femminile in DIRETTA: spallata decisa delle azzurre verso i playoff - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI Italia-COREA DEL SUD DI CURLING DALLE 13.00 21:22 Italia che è al comando del girone unico con 7 vittorie al pari del Canada. Padrone di ca ...oasport