LIVE Italia-Venezuela 1-1 | Amichevole calcio in DIRETTA | errore di Bonaventura | pareggia Machis

(Di giovedì 21 marzo 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA21.49 Gravissimida entrambe le parti, due pesanti per l’che portano prima la firma di Buongiorno con rigore poi parato da Donnarumma su Rondon e poiche regala il gol del pareggio a. A tra poco per il secondo tempo! 45? Finisce il primo tempo,1-1. 43? Gol diclamoroso diche regala ail tiro a porta vuota,1-1. 41?punito da un gravedifensivo. 39? Gooooooooooooool, Retegui, controllo e stop sul destro che si insacca sul secondo palo, ...

L’Italia affronta il Venezuela in amichevole negli Stat Uniti: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca LIVE L’Italia di Luciano Spalletti affronta il Venezuela in amichevole negli Stat ... (calcionews24)

DIRETTA | Italia - Venezuela 1-0: Azzurri in vantaggio con Retegui - Non c'è il VAR, l'arbitro lascia proseguire. 21' - Italia decisamente in difficoltà. Spalletti pensieroso in panchina. 19' - Altra occasione ghiotta, stavolta per il Venezuela: dalla sinistra Machis ...lalaziosiamonoi

Italia Venezuela LIVE: le formazioni ufficiali - L’Italia affronta il Venezuela nella prima delle due amichevoli negli Stati Uniti verso Euro 2024. Formazioni ufficiali Italia Venezuela: Spalletti punta sui tre della Juve dall’inizio per ...juventusnews24

LIVE! amichevole Italia-Venezuela 0-0 - Seguite con noi la diretta testuale dell'amichevole tra Italia e Venezuela. Buongiorno tra i titolari in campo ...toronews