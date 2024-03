LIVE Italia-Venezuela 0-0 | Amichevole calcio in DIRETTA | si parte!

(Di giovedì 21 marzo 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA21.50 Di Lorenzo sarà il terzo centrale a destra, mentre Cambiaso sarà a destra. 21.45 Modulo familiare per Chiesa, che giocherà da seconda punta dietro a Retegui. Mentre Frattesi avrà un ruolo alla “McKennie”. 21.40, due le vittorie conquistate con Paraguay e Cile, tre i pareggi, 1-1 in Brasile, poi con Ecuador e Perù, una sconfitta all’esordio in Colombia. Quarto posto complessivo nel girone di qualificazione al mondiale. 21.05 Ecco le formazioni ufficiali:(3-4-2-1): Donnarumma; Di Lorenzo, Buongiorno, Scalvini; Cambiaso, Locatelli, Bonaventura, Udogie; Frattesi, Chiesa; Retegui.(4-4-2): Romo; Navarro, Osorio, Angel, Gonzalez; Savarino, Casseres, Rincon, Machis; Rondon, Segovia. 21.00 Buonasera e benvenuti alla sfida tra ...

