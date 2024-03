LIVE Italia-Norvegia | Mondiali curling femminile 2024 in DIRETTA | si sogna la semifinale! Inizio alle 13 00

(Di giovedì 21 marzo 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAAmici ed amiche di OA Sport, buongiorno e benvenuti alladi, match valido per il nono incontro del round robin deidi. Rassegna iridata fino a questo momento da incorniciare per l’, che sta battendo record su record e sta viaggiando spedita verso le semifinali. Stefania Constantini e compagne hanno ingranato ben 7 vittorie nei primi 8 match disputati, risultato senza precedenti nella storia deiper l’. Le azzurre occupano la seconda posizione in classifica,spsol del Canada, unica formazione al momento ...

